Жуков раскрыл секрет похудения на 24 килограмма

Певец всего за два месяца преобразился до неузнаваемости. Но никаких специальных средств он не принимал.

Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков всегда носил одежду больших размеров. Каково же было удивление поклонников, когда они увидели, как сильно артист похудел. Dni.Ru связались с Жуковым, чтобы узнать про чудодейственную диету.

"Я серьезно занялся здоровьем в марте этого года, – пояснил Сергей. – В какой-то момент, к счастью, понял, что все начинается именно со здоровья и обратился к врачу. Это не спонтанное или случайное решение поработать над формой, я прошел полное медицинское обследование. Все два месяца за изменениями, которые со мной происходят и за которыми вы можете наблюдать, следят компетентные медики".

"Я официально заявляю, что не принимаю никаких специальных средств для похудения, мой результат – это только следствие работы над собой по специальной программе, – уверяет Жуков. – Для меня ее разработали индивидуально – тренировки, питание, диета – всего этого я придерживаюсь уже на протяжении двух месяцев. За это время удалось похудеть на 24 килограмма, но это только начало".

Останавливаться артист не планирует. "Я буду продолжать работать в этом режиме, за следующие несколько месяцев, думаю, похудею еще на 10-15 килограммов. Это не простой путь, особенно трудно придерживаться диеты во время гастролей, когда перелеты и смены часовых поясов. Но собственным примером я призываю всех следить за своим здоровьем! Я очень благодарен своей семье, своей жене Регине за поддержку, своим поклонникам! Продолжим двигаться дальше. С концертными костюмами из-за стремительного похудения проблем не будет – купим новые".

