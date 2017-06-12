Москвичей предупредили о надвигающейся грозе

МЧС России предупредило жителей Москвы об изменении погоды в городе. По данным министерства, в ближайшие часы на столицу обрушится гроза.

"Вечером 12 июня, ночью и утром 13 июня в Москве и Московской области ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду", – цитирует ТАСС МЧС.

Спасатели рекомендуют горожанам обходить рекламные щиты и шаткие строения. Автомобилистов попросили не парковать машины возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.