В Москве резко похолодает

Не успели москвичи насладиться теплыми деньками лета, как погода приготовила очередной сюрприз. На столицу надвигается похолодание.

Погода в московском регионе ухудшится с наступлением рабочей недели. Со вторника пройдут дожди. "Сегодня (в понедельник, 12 июня – прим.ред.) все достаточно хорошо в столице, во второй половине дня при переменной облачности местами возможны кратковременные дожди и грозы, но будет тепло: в Москве плюс 25 градусов, по области от до 26 градусов тепла", – рассказали в погодном центре "Фобос".

Во вторник, 13 июня, мегаполис окажется в южной части циклона. Днем по территории Московской области пройдет холодный атмосферный фронт. В регионе ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, возможны кратковременные дожди, местами грозы, юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду.



Ночные температуры составят 12-14 градусов тепла, а днем в Москве столбики термометров покажут не более плюс 18 градусов. В середине недели регион будет находиться в тылу ушедшего циклона, из-за чего еще сильнее похолодает, сохранятся кратковременные дожди, передает РИА Новости.

Люди ноют, а мне погода этим летом кажется просто идеальной — Claret Bird (@Claret_Bird) 12 июня 2017 г.

"Западный ветер 5-10 метров в секунду, порывистый, ночью около 10 градусов тепла в Москве, плюс 7 – плюс 12 градусов по области, днем плюс 15 – плюс 17 градусов", – отметили в центре погоды.