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Музей Великой Отечественной войны будет бесплатным в День России

Центральный музей Великой Отечественной войны. Фото: wikipedia.org
Все желающие смогут бесплатно посетить Центральный музей Великой Отечественной войны в Москве в День России 12 июня. Кроме того, жители столицы имеют возможность принять участие в патриотическом флешмобе, сообщает пресс-служба Минкультуры.
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"В День России Центральный музей Великой Отечественной войны первым среди федеральных учреждений сделает посещение музея бесплатным и проведет патриотический флешмоб "Гимн России", – отмечают в ведомстве.

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Как подчеркнули в министерстве культуры, в рамках мероприятия порядка 500 школьников и студентов, а также членов общественных организаций столицы развернут самый большой государственный флаг. Также они исполнят российский гимн под аккомпанемент духового оркестра Академии имени Маймонида РГУ имени Косыгина.

Помимо этого, музей готовит обширную программу мастер-классов, интерактивных программ и экскурсий. Кроме того, в праздничный день в учреждении выступит духовой оркестр Культурного центра Главного управления министерства внутренних дел, который исполнит песни советских и российских композиторов.

Центральный музей Великой Отечественный войны является главным объектом мемориального Парка Победы на Поклонной горе, расположенного в западной части столицы. Он был торжественно открыт бывшим президентом России Борисом Ельциным в 1995 году в честь 50-летия победы в Войне.


Музей является уникальным комплексом, призванным увековечить память о героизме и мужестве, проявленных советскими бойцами в годы Великой Отечественной войны. Помимо экскурсионных и выставочных мероприятий, музей ведет научную работу, а также организует работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Автор: Иван Поляков1 июня 2017, 14:56

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