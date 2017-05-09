Впечатляющий рекорд "Бессмертного полка"
Нетипичное для Москвы майское похолодание и накрапывающий дождь не помешали проведению ставшей уже традиционной акции "Бессмертный полк". На улицы столицы вышли с портретами своих родственников 850 тысяч человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Таким образом, акция установила рекорд в Москве по числу участников. Так, в прошлом 2016 году на шествие пришли 700 тысяч человек. Рекорд отмечен и в Санкт-Петербурге: на улицы города на Неве вышли более 700 тысяч человек.
В столице России в первых рядах "Бессмертного полка" шел президент Владимир Путин. Для главы государства, как и для абсолютного большинства россиян, Великая Отечественная война – это часть истории семьи.
Путин не раз рассказывал, как его отец, несмотря на "бронь", пошел на фронт; как воевал и получил тяжелое ранение на Невском пятачке, где советские войска удерживали небольшой, но стратегически важный для будущего прорыва блокады Ленинграда плацдарм. Президент шел в колоне "Бессмертного полка" с портретом своего отца – Владимира Спиридоновича Путина.
Акция прошла во всех крупных городах России, в странах ближнего и дальнего зарубежья. География "Бессмертного полка" с каждым годом расширяется – на этот раз шествие провели в столице Камбоджи. Оно собрало около ста граждан России, работающих и живущих в Пномпене.
Акция "Бессмертный полк", участники
которой выходят на марш с портретами своих родственников-фронтовиков, проходит
в шестой раз. Одним шествием мероприятие не ограничивается: на сайте
"Бессмертного полка" все желающие могут открыть страничку своих
родных и рассказать о боевом пути, жизни семьи до и после войны. Ежедневно
здесь появляются тысячи новых историй.
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