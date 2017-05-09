Путин прошел во главе "Бессмертного полка"

В центре Москвы состоялась многотысячная акция "Бессмертный полк". Почтить память погибших во время Великой Отечественной войны пришли жители и гости столицы, среди которых оказался и президент России Владимир Путин.

Глава государства проследовал по пути шествия во главе колонны. Президент России нес портрет своего отца, Владимира Спиридоновича Путина – он проходил срочную службу в Севастополе, в отряде подводных лодок.

Примечательно, что Путин уже не в первый раз возглавляет шествие. Впервые глава государства прошел во главе колонны в 2015 году – тогда в акции приняли участие почти полмиллиона человек.

Акция "Бессмертный полк" проводится по всему миру в День Победы, 9 мая. Это мероприятие посвящено сохранению памяти о родных и близки, которые отдали свою жизнь в борьбе с фашизмом во время Великой Отечественной войны.

Впервые акция была проведена в Томске в 2011 году. За несколько лет мероприятие приобрело международный масштаб – к 2017 году к "Бессмертному полку" присоединились около 70 стран.

В 2017 году проблемы с проведением акции возникли только на Украине. Местные националисты-радикалы объявили о том, что хотят сорвать мероприятие и организуют свое шествие – "Смертный полк". Правоохранительные органы страны не предприняли ничего, чтобы обеспечить безопасность участников "Бессмертного полка".