Крымские истории "Бессмертного полка"

Сегодня по улицам городов России и многих стран ближнего и дальнего зарубежья пройдет "Бессмертный полк". С каждым годом акция собирает все больше участников – тех, кто помнит и чтит подвиг своих родственников и с трепетом относится к Великой Победе. Жители Крыма тоже пройдут по улицам городов с портретами своих родственников.

Анастасия Потеряйкина участвовала в акции "Помню. Горжусь" и вместе со своими друзьями проделала огромную работу по поиску пропавших без вести солдат и офицеров. Среди тысяч писем-треуголок, похоронок и медицинских выписок Настя нашла выписку из госпиталя о своем дедушке Александре Георгиевиче Гостеве, где было написано: "После рукопашной схватки с немецкими партизанами погиб".

Но на самом деле ее дедушка не погиб и прожил со своей семьей до самой старости. "К сожалению, эта информация всплыла, когда дедушки уже не было в живых. Я рассказал эту историю бабушке и она с гордостью прошептала "Мой герой..." и тихонько заплакала...", - рассказывает Анастасия.

Ее бабушка тоже участвовала в Великой Отечественной войне – она была медсестрой на поле боя. Ей приходилось самой выносить из под огня раненых, одним из них стал дедушка Насти. "Многое они повидали за время боевых действий. Героически дошли вдвоем до Берлина. Голодали, но отдавали свой паек больным солдатам, боялись потерять друг друга, но не раз осознанно разъезжались по разным городам, вместе выявляли фашистских партизан, о чем писали друг другу в письмах-треугольниках", – продолжает свой рассказ Анастасия.

Сегодня она выйдет на акцию "Бессмертный полк" и на ее табличке будут написаны уже правильные даты жизни дедушки, чтобы все знали, что он ее герой и он дошел до конца и прожил долгую и счастливую жизнь.





Командир Крымского регионального отделения РСО Владимир Кайданский говорит, что акция "Бессмертный полк" задела его до глубины души. "Для меня участие в этой акции – это дань памяти моим дедам и прадедам, которые сражались за Великую Победу. Одни не вернулись, погибнув освобождая Севастополь, другие вернулись, взяв Берлин. Все ветераны в моей семье были разными людьми: кто-то был очень серьезным, кто-то веселым, кто-то хозяйственным, кто-то не очень", – говорит Владимир.

Все они для меня герои. Никого из них уже нет в живых. Но память о них я не дам забыть.

Став руководителем Крымского регионального отделения "Российских студенческих отрядов", Владимир Кайданский предложил бойцам и кандидатам в бойцы РСО принять участие в акции. Не было ни одного, кто бы отказался.





Прадед Анастасии Балицкой – Кирилл Петрович Попов – прошел всю войну и дошел до Берлина. Он родился в семье потомственного кузнеца 17 марта 1912 года в Тамбовской области. До войны жил в Москве и работал на заводе кузнецом. Война застала его в Крыму, куда он приехал в отпуск к родным. В боях за Перекоп в 1944 году был награжден орденом Красной звезды.

Настя рассказывает, что в феврале 1945 года приказом по 9-му Гвардейскому стрелковому полку от имени Президиума Верховного Совета СССР ее прадед был награжден медалью "За отвагу", а в апреле победного года Кирилла Петровича представили к правительственной награде – ордену Красной звезды.





Так благодаря войне, Крым стал домом для семьи Анастасии. И теперь именно в Крыму Анастасия со всей своей семьей ежегодно становится участником "Бессмертного полка". Помощь в организации акции традиционно окажут активисты организации "Волонтеры Победы".

