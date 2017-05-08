Почему важно выйти на "Бессмертный полк"

Всероссийская акция "Бессмертный полк" уже стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы. В этом году мероприятие вновь соберет под своими знаменами миллионы людей не только в России, но и за рубежом.

Участники акции пронесут по улицам городов, поселков и деревень портреты своих родственников, сражавшихся в Великой Отечественной войне. Организовать акцию помогают активисты всероссийского патриотического движения "Волонтеры Победы".



Юлия Султанова из Уфы собирается принять участие в акции и пронести по улицам столицы Башкирии портрет своего прадедушки. "Мой прадед – Кондратенко Семен Иосифович родился 17 июня 1919 года в городе Семипалатинск (Казахстан). Имел 6 классов образования и был простым слесарем", – говорит девушка.

По словам Юлии, ее предок сражался под командованием самого Константина Рокоссовского, был заместителем командира взвода. Он принимал участие во многих крупных сражениях Великой Отечественной войны: в боях под Сталинградом, на Курской дуге и в других баталиях. Семен Иосифович был неоднократно ранен, но каждый раз возвращался в строй. "Когда его спрашивали почему же он возвращался снова и снова, он всегда отвечал "Я хочу защитить свою Родину от фашистов". Для него не было никаких отговорок, была только цель – победа!" – рассказывает о своем прадеде девушка.

Юлия гордится своим предком и вспоминает о нем как о мужественном и отважном человеке. По словам девушки, прадед является для нее настоящим примером для подражания. "Когда я впервые услышала его историю от моего деда, мне было 4 года, и уже тогда я знала, что что бы ни случилось, что бы ни произошло, я всегда буду поступать именно так. Никогда не подведу свою Родину, всегда встану на защиту, если это будет необходимо", – говорит она.

Выйдет на акцию "Бессмертный полк" и член волонтерского отряда "Горящие сердца", студент Колледжа машиностроения и сервиса Нариман Сулейманов. Он примет участие в шествии с портретом своего земляка – Цахая Макашариповича Макаева. "Это поистине человек-легенда", – говорит Сулейманов.

По его словам, с первых же дней Великой Отечественной войны каждый сознательный житель Дагестана и всего Советского Союза считал своим священным долгом служить Родине. "Цахай Макашарипович прошел с боями от Сталинграда до Берлина. Командир орудия 37-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона (1-й Белорусский фронт) гвардии старший сержант Цахай Макаев отличился при форсировании реки Вислы в районе польского города Магнушев, штурме Кюстрина и отражении контратак 26 апреля 1945 г в пригороде Берлина", – рассказал молодой человек.

"Мы – правнуки Победы, мы должны знать и помнить все, что сделали для нас наши деды и прадеды. И я горжусь тем, что моя малая Родина – место рождения смелых и сильных людей!" – сказал Нариман.

"Бессмертный полк" – всенародная акция, которая проводится каждый год в День Победы. На шествие выходят люди, которые несут портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые мероприятие состоялось в Томске в 2007 году.

С тех пор масштабы акции лишь росли. Прошлогодняя стала самой массовой по числу участников. По всей России на улицы вышли миллионы человек. Самое масштабное шествие состоялось в Москве – участие в нем приняли более 700 тысяч человек, в том числе президент России Владимир Путин.

Стоит отметить, что акция уже давно вышла за пределы нашей страны. Так, в прошлом году "Бессмертный полк" прошел в США, Великобритании, Германии, Чехии и других странах. С каждым годом география мероприятия расширяется.