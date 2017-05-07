"На Москву надвигается потоп – такое бывает не чаще 1 раза в 33 года", – отметил метеоролог. Циклон сформировался на границе Польши и Беларуссии и стремительно приближается к столичному региону.
В ночь на понедельник количество осадков будет еще небольшим. Однако днем 8 мая на Москву обрушатся тропические ливни.
"В светлое время суток, особенно после полудня, на мегаполис обрушатся настоящие тропические ливни, в период с 09:00 до 21:00 на столицу прольется 30-35 миллиметров осадков, то есть за 12 часов на каждый квадратный метр московских улиц придется 3-4 ведра дождевой воды (до 80% месячной нормы осадков)", – написал Тишковец. Он предупредил, что из-за дождей в Москве может возникнуть угроза подтоплений.
Однако на этом стихия не успокоится и вечером на Москву обрушатся "заряды мокрого снега". "Дальше – еще хуже! Вечером начнутся... заряды мокрого снега", – заключил Тишковец.
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