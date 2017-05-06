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Общество

"Бессмертный полк" шагает по планете

"Бессмертный полк" в Берлине, Германия. Фото: GLOBAL LOOK press/Bernd von Jutrczenka
В День Победы в России и за ее пределами уже в десятый раз пройдет масштабная общественная акция "Бессмертный полк". С каждым годом география мероприятия расширяется, охватывая все новые города и страны.
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Организаторами акции являются, в основном, соотечественники и российские загранпредставительства. Они отмечают неуклонный рост интереса к мероприятию в зарубежных странах. 

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Истории "Бессмертного полка"

Кто пойдет с "Бессмертным полком"

Одним из первых эстафету шествия принял Израиль. В городе Хайфа акция прошла уже в пятницу, 5 мая. Всего же мероприятия по празднованию 72-й годовщины победы над фашизмом будут проводиться в двух десятках израильских городах. По словам координатора "Бессмертного полка" в Израиле Натана Гринберга, традиция пришла из России в Израиль в 2014 году, обретая с тех пор все большую популярность среди граждан страны.

Также 5 мая шествие "Бессмертного полка" прошло в словацком городе Попрад. 8 мая акция пройдет в городах центральной части республики, а 9 мая состоится в столице Словакии Братиславе, а также городах Тренчин и Банска-Быстрица на западе страны.

Пройдет "Бессмертный полк" и по городам США. Впервые акция в этой стране состоялась в 2015 году. На этот раз мероприятия состоится в более чем 22 американских городах. Среди них Нью-Йорк, Сан-Франциско. Чикаго, Сиэтл. По словам представителя Координационного совета организаций российских соотечественников в США Игоря Кочана, в акции примут участие тысячи человек, в том числе около сотни ветеранов.

В столице Соединенных Штатов Вашингтоне шествие пройдет уже во второй раз и соберет более 600 человек. По словам организатора акции Екатерины Хилл, ее участники пройдут от Белого дома до мемориала Второй мировой войны. В ходе мероприятия детьми из местных русскоязычных школ будут исполнены военные пени.

Кроме того, отметила Хилл, к шествию "Бессмертного полка" в этом году присоединятся Лос-Анджелес, Бостон и Филадельфия. Всем участникам мероприятия будут раздавать георгиевские ленточки.

"Бессмертный полк" в Нью-Йорке, США. Фото: Фото: moypolk.ru

Вновь пройдут праздничные шествия и в Германии, Франции, Великобритании, Испании, Италии и других государствах Старого света. Так, в Берлине акция состоится уже в третий раз. "Несмотря на рабочий день, людей будет не меньше, чем в предыдущие года. В прошлом году в шествии приняло участие, по примерным подсчетам, около тысячи человек", – сообщила координатор мероприятия в немецкой столице Яна Заугарова.

Не останется в стороне и Испания. 7 мая "Бессмертный полк" уже во второй раз пройдет в Мадриде. "Думаю, примут участие около тысячи человек. Ведь помимо сообщества Мадрида к нам присоединятся жители других регионов Испании", – сказал член координационного совета российских соотечественников в Испании Роман Демьян. Кроме столицы, шествия "Бессмертного полка" пройдут в Барселоне, Аликанте, Валенсии, а также на Майорке, Тенерифе и Гран-Канарии.

Мероприятия в очередной раз пройдет и в Лондоне. Участники акции соберутся вместе, чтобы почтить память погибших на фронтах войны. Кроме столицы шествие "Бессмертного полка" состоится в других городах Соединенного королевства: Кардиффе, Манчестере, Дерби и Мансфилде.

Почтят память павших и в Италии. Так, в Риме у стен древнего Колизея еще в пятницу прошла акция "Георгиевская ленточка". По словам координатора "Бессмертного полка" в итальянской столице Натальи Переславцевой, в прошлом году в Риме на акцию вышли более 300 человек.

А в Париже в этом году "Бессмертный полк" пройдет уже в третий раз. Участники мероприятия соберутся на площади республики, где состоится памятный митинг, после чего участники шествия пройдут маршем к кладбище Пер-Лашез для возложения цветов к памятнику советским партизанам. "Мы должны отдать дань памяти тем, кто позволил нам сегодня жить на свободе и без фашизма", – уверен координатор акции во французской столице Эрнест Захаров. Как ожидается, в мероприятии примут участие около 400 человек.

И если в Париже "Бессмертный полк" стал уже традиционным мероприятием, то в южной столице Пятой республики Марселе шествие пройдет в первый раз. Впервые акция пройдет в в городе Фрежюс на юго-востоке страны.

Праздничные мероприятия будут и в Латвии. Шествие "Бессмертного полка" состоится в Риге и Юрмале. Проведение акции поддержали местное русское сообщество и ряд ветеранских организаций.

Состоится шествие "Бессмертного полка" и в Чехии. "В прошлом году вместо заявленных нами 500 человек в акции приняли участие более одной тысячи", – рассказала о популярности акции один из ее организаторов Ольга Кондрашина.

Прага, Чехия. Фото: GLOBAL LOOK press/Piero Castellano

Стоит отметить, что впервые мероприятие состоится в четырех городах республики – Брно, Остраве, Теплице и Карловых Варах. В каждом из них организаторы подали заявку на участие 500 человек. вполне вероятно, что как и в Праге год назад, число участников будет гораздо большим.

Также "Бессмертный полк" пройдет в Швеции, Польше, Сербии, Черногории, Молдавии. По словам организаторов акции в Белграде, шествие может собрать до трех тысяч человек, то есть в три раза больше, чем в прошлом году.

"Бессмертный полк" – всенародная акция, которая проводится каждый год в День Победы. На шествие выходят люди, которые несут портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые мероприятие состоялось в Томске в 2007 году.

С тех пор масштабы акции лишь росли. Прошлогодняя стала самой массовой по числу участников. По всей России на улицы вышли около 16 миллионов человек. Самое масштабное шествие состоялось в Москве – участие в нем приняли более 700 тысяч человек, в том числе президент России Владимир Путин.

Акция уже давно вышла за пределы нашей страны. Так, в прошлом году "Бессмертный полк" прошел в США, Великобритании, Германии, Чехии и других государствах – всего 50 стран в разных уголках планеты. 

Автор: Иван Поляков6 мая 2017, 13:49

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