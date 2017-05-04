Тысячи российских пилотов могут остаться без работы

Российские пилоты рассказали о массовых отзывах лицензий. Летчики обратились с петицией в Международную организацию гражданской авиации.

Работники отрасли заявили, что Росавиация зачастую без объяснения причин аннулировала сотни свидетельств, сообщает "Коммерсантъ". Тысячи сотрудников могут лишиться работы в ближайшее время, если Международная организация гражданской авиации не вмешается в ситуацию.