Тысячи российских пилотов могут остаться без работы

Российские пилоты рассказали о массовых отзывах лицензий. Летчики обратились с петицией в Международную организацию гражданской авиации.
Работники отрасли заявили, что Росавиация зачастую без объяснения причин аннулировала сотни свидетельств, сообщает "Коммерсантъ". Тысячи сотрудников могут лишиться работы в ближайшее время, если Международная организация гражданской авиации не вмешается в ситуацию.
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