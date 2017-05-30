Москвичей предупредили о новом урагане

В столице в ночь на 1 июня ожидается ветер порывами до 22 метров в секунду. Такой же прогноз был на 29 мая, когда на город обрушился ураган. Также возможен дождь, передает агентство "Москва".

Напомним, 29 мая в столице бушевала настоящая буря. В результате разгула стихии погибли более десяти человек, еще более 100 оказались в больницах.