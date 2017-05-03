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Какая погода будет в Москве на 9 Мая

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в День Победы. Многим придется отказаться от традиционных майских шашлыков.
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В столице 9 мая будет холодно и сыро. По предварительным расчетам метеорологов Гидрометцентра России, днем воздух прогреется максимум до +9 градусов. "Будет облачно, ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега и около нуля градусов. Днем – облачно с прояснениями, временами будет приниматься дождь, температура воздуха в среднем составит +6 градусов", – рассказали синоптики.

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При этом за сутки может выпасть до десяти миллиметров осадков, что составляет около 20% майской нормы, которая равняется 51 миллиметру. Представитель метеослужбы отметил, что вероятность осадков в День Победы – 75%.

Однако власти Москвы постараются обеспечить максимально комфортную и солнечную погоду в городе. Для этого в небо над столицей готовы подняться десять специальных самолетов Ан-12, Ан-26, Як-42. На разгон облаков 1, 9 мая и 12 июня городские власти выделили почти 300 миллионов рублей, передает ТАСС.

Солнечную погоду в мегаполисе традиционно обеспечивает спецавиация ВКС России. Разгон облаков осуществляется при помощи экологически чистых реагентов – йодистого серебра и мелкодисперсного цемента – на расстоянии до нескольких сотен километров от города.

Власти столицы отметили, что работа спецавиации никак не сказывается на графике столичных аэропортов, так как полеты проходят вне установленных для гражданских лайнеров коридоров.

Автор: Алёна Нестерова3 мая 2017, 15:44
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