Какая погода будет в Москве на 9 Мая

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в День Победы. Многим придется отказаться от традиционных майских шашлыков.

В столице 9 мая будет холодно и сыро. По предварительным расчетам метеорологов Гидрометцентра России, днем воздух прогреется максимум до +9 градусов. "Будет облачно, ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега и около нуля градусов. Днем – облачно с прояснениями, временами будет приниматься дождь, температура воздуха в среднем составит +6 градусов", – рассказали синоптики.

При этом за сутки может выпасть до десяти миллиметров осадков, что составляет около 20% майской нормы, которая равняется 51 миллиметру. Представитель метеослужбы отметил, что вероятность осадков в День Победы – 75%.

Однако власти Москвы постараются обеспечить максимально комфортную и солнечную погоду в городе. Для этого в небо над столицей готовы подняться десять специальных самолетов Ан-12, Ан-26, Як-42. На разгон облаков 1, 9 мая и 12 июня городские власти выделили почти 300 миллионов рублей, передает ТАСС.

Солнечную погоду в мегаполисе традиционно обеспечивает спецавиация ВКС России. Разгон облаков осуществляется при помощи экологически чистых реагентов – йодистого серебра и мелкодисперсного цемента – на расстоянии до нескольких сотен километров от города.

Погода похожа на ситуацию из мультфильма "Холодное сердце". Было лето, а теперь зима�� Где Эльза, которая все заморозила? ❄️�� — Sennu Ermakova (@SennuErmakova) 3 мая 2017 г.

Власти столицы отметили, что работа спецавиации никак не сказывается на графике столичных аэропортов, так как полеты проходят вне установленных для гражданских лайнеров коридоров.