Ко Дню Победы создадут золотой ТТ и АК-47

Ко Дню Победы продавец элитных аксессуаров Caviar выпустит уникальную версию автомата Калашникова и пистолета Токарева. В ограниченной серии АК-47 и ТТ получат золотое обрамление.

Дизайнеры проекта стремились добавить в привычный внешний вид оружия уникальные роскошные черты, при этом не утеряв его "легендарность". В частности, пистолет ТТ в результате модификации приобрел "ноту торжественности и особого благородного пафоса". Черное тело пистолета украшено множеством золотых элементов. "Драгоценным стал курок орудия и ствол, который, кроме того, украшен эффектными рельефными гравировками растительного орнамента, повторяющего тот, которым украшена наградная шашка маршала Георгия Жукова и надписью: "Победа", – сообщается в пресс-релизе.

В идентичной черно-золотой цветовой гамме выполнена и драгоценная модель автомата Калашникова. По мнению дизайнеров, это делает внешний вид оружия наиболее контрастным и выразительным. Добавим, что корпус АК-47 украшен гравировкой в традиционном русском стиле.

Примечательно, что пистолеты ТТ и автоматы Калашникова будут выпущены ограниченным тиражом в 72 экземпляра. По мнению представителей бренда, такое оружие "станет желанным подарком для тех, кто гордится историей и достоянием России".

Отметим, что точная дата старта продаж пока неизвестна. Тем не менее, сотрудники компании уже объявили стоимость элитных модификаций оружия. Эксклюзивный ТТ обойдется ценителям в 184 тысячи рублей, а автомат Калашникова – в 399 тысяч рублей.

Напомним, компания Caviar не первый раз делает драгоценные модели отечественного оружия. Например, ко Дню защитника отечества под этим брендом вышла ограниченная серия пистолета Макарова. В компании уточнили, что выход этой модели показал огромный интерес покупателей к эксклюзивным модификациям оружия. "Мы продолжили изучение этой темы и постарались переосмыслить дизайны культового оружия, которое было и остается гордостью Российского вооружения", – рассказал представитель бренда.