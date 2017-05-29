Путин утвердил обязательный надзор за отсидевшими террористами и педофилами

Президент России Владимир Путин утвердил введение обязательного надзора за вышедшим на свободу педофилами, террористами и другими лицами, совершившими другие тяжкие преступления.

Теперь за такими преступниками после освобождения будет вестись особый контроль. Они должны будут являться в полицию от одного до четырех раз в месяц и не смогут выезжать за пределы установленной судом территории.

Принятие этих поправок, особенно в отношении педофилов, ждали давно. Только за последние два года в России выросло количество повторных преступлений полового характера против детей. Так, по данным аппарата уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ, за 2015-2016 года количество изнасилований и преступлений сексуального характера увеличилось на 20%, принуждения к действиям сексуального характера – на 162%, число развратных действий – на 17%. И все это – повторные преступления.

Внесенные поправки также опираются на зарубежный опыт контроля педофилов. Для профилактики рецидивов, в США, Франции, Великобритании, Эстонии и Южной Корее используется электронное отслеживание передвижений таких преступников. Также новые поправки позволят контролировать отсидевших срок за экстремизм и терроризм.

"Практика показывает, что семь из десяти освободившихся из мест лишения свободы сторонников радикальных структур, осужденных за подобные преступления, возвращаются к прежней противоправной деятельности", – заявил Владимир Путин.

Кроме того, под пристальный контроль попали преступники, осужденные за нападение на полицейских, убийства, причинение тяжкого вреда здоровью и вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу по мотивам политической, идеологической, расовой или религиозной вражды.

Источник: Российская газета



