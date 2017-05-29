Ураганный ветер нарушил работу московского метро

В Москве из-за ураганного ветра произошел сбой в работе метрополитена: дерево упало на пути на участке Филевской линии. В результате происшествия временно были закрыты на вход и выход станции "Филевский парк" и "Пионерская".

Устранить неполадки удалось в течение 10-15 минут. Движении на линии входит в график.