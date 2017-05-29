Ураганный ветер нарушил работу московского метро

В Москве из-за ураганного ветра произошел сбой в работе метрополитена: дерево упало на пути на участке Филевской линии. В результате происшествия временно были закрыты на вход и выход станции "Филевский парк" и "Пионерская".
Устранить неполадки удалось в течение 10-15 минут. Движении на линии входит в график.
Службы метрополитена делают всё возможное для скорейшего возобновления движения на участке Филёвской линии.— Московское метро (@MetroOperativno) 29 мая 2017 г.
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