Непогода остановила аэроэкспресс во Внуково

На перегоне Лесной городок – Аэропорт Внуково Киевского направления Московской железной дороги на пути упало дерева. Из-за происшествия движение аэрокспресса было остановлено.

В пресс-службе перевозчика сообщили, что специалисты работают над устранением неполадок. Движение поездов из Внуково в Москву и обратно затруднено, передает Lenta.ru.