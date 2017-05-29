Непогода остановила аэроэкспресс во Внуково

На перегоне Лесной городок – Аэропорт Внуково Киевского направления Московской железной дороги на пути упало дерева. Из-за происшествия движение аэрокспресса было остановлено.
В пресс-службе перевозчика сообщили, что специалисты работают над устранением неполадок. Движение поездов из Внуково в Москву и обратно затруднено, передает Lenta.ru.
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