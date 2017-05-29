СБУ лишила школьников в Закарпатье автобусов из России

Служба безопасности Украины отчиталась о пресечении попытки приобрести в России 16 школьных автобусов и один пожарный автомобиль. На закупку планировалось потратить почти 30 миллионов гривен (64 миллиона рублей), сообщается на сайте ведомства. СБУ проинформировала тендерные комитеты о том, что российские компании находятся под санкциями, после чего закупка была отменена.

