Дэвид Кэмерон угодил в скандал из-за хамства

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон угодил в скандал в одном из лондонских супермаркетов. Бывший глава правительства купил носки без очереди, оставив позади недовольных посетителей магазина.

Дэвид Кэмерон явился в магазин в сопровождении двух телохранителей, передает Daily Mail. Экс-премьер обогнул длинную очередь, подошел к кассе и купил белые носки со скидкой.

Посетителей магазина возмутил поступок Кэмерона: по их словам, он больше не занимает высокий пост и мог бы постоять вместе со всеми. "Я не знаю, почему он так отчаянно хотел купить носки. Видимо, они были ему очень важны", – отметила одна из очевидцев.