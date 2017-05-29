Какой будет погода в Москве в начале недели

Синоптики рассказали о том, какая погода ждет москвичей в начале недели. В первый рабочий день, 29 мая, будет облачно с прояснениями, сообщается на портале "Метеоновости". Временами возможны дожди с грозами.
По словам специалистов, в городе будут господствовать теплые воздушные массы атлантического циклона, воздух прогреется до +21...+23. К вечеру атмосферное давление упадет до 736 миллиметров ртутного столба.
О состоянии здоровья певца ничего неизвестно
На саммите НАТО премьер-министр Канады не решился приблизиться к коллегам
Ранее французский лидер пообщался с коллегами, которые рассказали, чего требовать от Москвы
Он купил носки, пройдя к кассе без очереди