В Москве зафиксирован температурный рекорд

В столице четвертый день подряд обновляется температурный максимум года. Так, 2 мая к 15:00 воздух прогрелся до 25,5 градуса, передает "Интерфакс".

Днем ранее столбики московских термометров поднялись до 24,8 градуса. Абсолютный температурный рекорд для 2 мая был установлен в 1977 году, тогда воздух прогрелся до 28,2 градуса.

Между тем, в ближайшие дни в столице резко похолодает. По прогнозу Гидрометцентра, 3 мая возможны кратковременные дожди, ветер усилится до 12-15 метров в секунду. В ночь на 3 мая в Москве ожидается до 6-8, днем – до 13-15 градусов.