Известный музыкант добился эвтаназии и умер

Известный итальянский диджей Фабио Антониани (Dj Fabo) добился эвтаназии и ушел из жизни в швейцарской клинике. Музыкант находился в парализованном состоянии.

Dj Fabo находился в лечебном учреждении в ожидании эвтаназии. Врачи клиники взяли у пациента анализы, которые все-таки показали необходимость проведения процедуры.

Окончательное решение в удовлетворении запроса на эвтаназию Антониани было все же принято, сообщает портал Rainews. Известный музыкант добровольно ушел из жизни.

"Фабио скончался в 11:40. Он выбрал уход из жизни в соответствии с законами не своей страны", – написал в своем Twitter активист Марко Каппато. Он занимается борьбой за право на эвтаназию в Италии.

Fabo è morto alle 11.40. Ha scelto di andarsene rispettando le regole di un Paese che non è il suo. — Marco Cappato (@marcocappato) 27 февраля 2017 г.

Отметим, Dj Fabo в 2014 году уехал в Индию, где жил и выступал. Там он попал в ДТП, в результате которого его парализовало и он остался прикованным к кровати. Кроме того, музыкант потерял зрение.

Фабио Антониани в январе 2017 года с помощью своей девушки Валерии записал видеообращение к президенту Италии с просьбой разрешить проведение эвтаназии в стране. В ролике музыкант рассказал о себе до аварии, о попытках вылечиться и о "бесконечной ночи", в которой пребывает.

Диджей не смог добиться разрешения на эвтаназию от властей Италии и уехал в Швейцарию, чтобы добровольно уйти из жизни. Италия запретила любую форму эвтаназии в 2011 году.