Морпехи США опозорились у границ России

Морские пехотинцы США замерзли на учениях вблизи российско-норвежской границы. Военных подвело арктическое обмундирование.

Учения Joint Viking 2017 прошли в начале марта. В них приняли участие порядка 200 американских морпехов. Выяснилось, что снаряжение военных плохо выдерживает температуры ниже -45.

По словам представителя шведского производителя зимнего обмундирования Torraka (Taiga) Йонаса Райдема, изготовители арктической формы не учли, что на сильном морозе исходящая от тела влага может замерзать в слоях одежды. "В объемной одежде они выглядели как человечки – символы компании Michelin. Они думали, что будет тепло, по факту же они ужасно замерзают", – цитирует Райдема Defense News.

Американские военные столкнулись в Норвегии и с другими проблемами. Верхняя одежда от холода рвалась по швам, молнии не расстегивались, ботинки выпадали из лыжных креплений, а пластиковые сумки трескались, передает Military.com.

Это снаряжение не является новым: его уже использовали во время учений, но в более благоприятных погодных условиях. Морпехи должны были высказать мнение о том, как снаряжение справилось с холодами и каким образом его можно улучшить. Однако командование не ожидало столь негативных оценок.

Генерал-майор Нил Нельсон, командующий силами морской пехоты в Европе и Африке, заявил, что все недостатки будут учтены. "После 12 лет в пустыне нам предстоят другие уроки. Мы создали отличные вещи для пустыни, но минусовых температур они не выдерживают", – отметил он.