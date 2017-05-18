Морпехи США опозорились у границ России
Учения Joint Viking 2017 прошли в начале марта. В них приняли участие порядка 200 американских морпехов. Выяснилось, что снаряжение военных плохо выдерживает температуры ниже -45.
По словам представителя шведского производителя зимнего обмундирования Torraka (Taiga) Йонаса Райдема, изготовители арктической формы не учли, что на сильном морозе исходящая от тела влага может замерзать в слоях одежды. "В объемной одежде они выглядели как человечки – символы компании Michelin. Они думали, что будет тепло, по факту же они ужасно замерзают", – цитирует Райдема Defense News.
�� #MonochromeMonday: @USArmy @USMC @RoyalNavy & @NorwegianArmy conducting winter warfare training in preparation for #JointViking pic.twitter.com/QiySirWolN— U.S. Army Europe (@USArmyEurope) 6 марта 2017 г.
Американские военные столкнулись в Норвегии и с другими проблемами. Верхняя одежда от холода рвалась по швам, молнии не расстегивались, ботинки выпадали из лыжных креплений, а пластиковые сумки трескались, передает Military.com.
Это снаряжение не является новым: его уже использовали во время учений, но в более благоприятных погодных условиях. Морпехи должны были высказать мнение о том, как снаряжение справилось с холодами и каким образом его можно улучшить. Однако командование не ожидало столь негативных оценок.
Генерал-майор Нил Нельсон, командующий силами морской пехоты в Европе и Африке, заявил, что все недостатки будут учтены. "После 12 лет в пустыне нам предстоят другие уроки. Мы создали отличные вещи для пустыни, но минусовых температур они не выдерживают", – отметил он.
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