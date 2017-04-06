На пятую точку телеведущей польстились 4 миллиона человек

Сексапильная мексиканская телеведущая Янет Гарсиа пользуется бешеной популярностью в соцсетях. А все потому, что девушка обладает невероятно соблазнительными формами. В особенности, подписчиков привлекает необычная форма ее ягодиц.

Недавно Янет торжественно отпраздновала то, что на ее аккаунт в Instagram подписались четыре миллиона пользователей. Чтобы порадовать поклонников красотка, как всегда, поделилась своим любимым типом снимков – так называемыми "белфи" (селфи ягодиц).

4 MILLONES!! thank you so much guys ❤ Публикация от Yanet Garcia (@iamyanetgarcia) Мар 18 2017 в 10:35 PDT

Пользователи пришли в полный восторг от привлекательного снимка пятой точки. И после этого девушка за две недели собрала еще 200 тысяч фолловеров. Блогеры не устают восхищаться удивительной формой ягодиц ведущей прогноза погоды.

������ Публикация от Yanet Garcia (@iamyanetgarcia) Мар 7 2017 в 10:23 PST

Дело в том, что при всей хрупкости и изящности тела Янет, ее пятая точка выглядит довольно объемной. И этот контраст между тонкой талией и пышными бедрами буквально сводит подписчиков с ума. Стоит отметить, что натуральность пятой точки мексиканки сомнений не вызывает.

I love @womensbest ��❤ #womensbest @womensbest.es ���������� Subscribe to my YouTube channel iamYanetGarcia ✅ Публикация от Yanet Garcia (@iamyanetgarcia) Фев 17 2017 в 2:11 PST

Естественно, метеопрограмма с участием телеведущей также пользуется популярностью. Однако когда Янет появляется в кадре, зрителей перестает волновать погода. Судя по снимкам, которые красотка публикует в соцсетях, в свободное от работы время, она активно занимается спортом, любит готовить и проводить время с друзьями.

Morning ❤️ Публикация от Yanet Garcia (@iamyanetgarcia) Фев 2 2017 в 7:33 PST