На пятую точку телеведущей польстились 4 миллиона человек
Недавно Янет торжественно отпраздновала то, что на ее аккаунт в Instagram подписались четыре миллиона пользователей. Чтобы порадовать поклонников красотка, как всегда, поделилась своим любимым типом снимков – так называемыми "белфи" (селфи ягодиц).
Пользователи пришли в полный восторг от привлекательного снимка пятой точки. И после этого девушка за две недели собрала еще 200 тысяч фолловеров. Блогеры не устают восхищаться удивительной формой ягодиц ведущей прогноза погоды.
Дело в том, что при всей хрупкости и изящности тела Янет, ее пятая точка выглядит довольно объемной. И этот контраст между тонкой талией и пышными бедрами буквально сводит подписчиков с ума. Стоит отметить, что натуральность пятой точки мексиканки сомнений не вызывает.
Естественно, метеопрограмма с участием телеведущей также пользуется популярностью. Однако когда Янет появляется в кадре, зрителей перестает волновать погода. Судя по снимкам, которые красотка публикует в соцсетях, в свободное от работы время, она активно занимается спортом, любит готовить и проводить время с друзьями.
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