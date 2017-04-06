Белый дом сотряс секс-скандал

Сотрудник Секретной службы США, который отвечает за охрану вице-президента США Майкла Пенса, стал виновником секс-скандала. Мужчину уличили в связи с проституткой.

Охранника задержали в одном из отелей штата Мэриленд. Именно там он встречался с "ночной бабочкой". Теперь мужчина временно отстранен от выполнения своих обязанностей, передает РИА ФАН.

"Сдал" сотрудника Белого дома администратор отеля. Мужчина сообщил полицейским о "подозрительной активности" в одном из номеров. Прибывшие на место стражи порядка задержали сотрудника Секретной службы, когда он вышел из номера, в котором оставил проститутку, сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что в тот день агент не находился при исполнении служебных обязанностей. Мужчина лично сообщил о произошедшем своему начальству. Сотруднику Секретной службы предъявили обвинения в домогательствах.

Виновник секс-скандала был отправлен в административный отпуск. Кроме того, ему временно ограничили допуск к секретной информации.

Отметим, сотрудники Секретной службы США неоднократно оказывались в центре скандалов. В ноябре 2013 года американский сенатор Рональд Джонсон сообщил о многочисленных случаях неподобающего поведения агентов и руководства Секретной службы в как минимум 17 странах мира.

Как писали Dni.ru, в результате внутреннего расследования в Секретной службе США в отношении двух сотрудников службы были применены меры дисциплинарного взыскания. Игнасио Самора и Тимоти Барраклоу по итогам служебной проверки были сняты с прежних постов из-за того, что в их служебных мобильных телефонах были обнаружены послания сексуального характера одной из подчиненных.