Заявление о сексе Трампа с дочерью вызвало скандал

Известное американское издание уволило журналистку российского происхождения после того, как она опубликовала скандальный пост об избранном президенте США Дональде Трампе. Журнал был возмущен ее предположением о том, что миллиардер состоит в интимной связи со своей старшей дочерью Иванкой Трамп.

Скандал разразился после того, как американка с русскими корнями Юлия Йоффе заявила в Twitter об инцестуозной связи Трампа с дочерью. "Или Трамп трахает свою дочь, или игнорирует законы о борьбе с непотизмом (кумовством. – Прим. ред.). Что из этого хуже?" – написала девушка, комментируя новость о том, что личный кабинет Иванки Трамп в Белом доме будет находиться там, где раньше сидела первая леди.

Happy birthday to my amazing father and first mentor! I still learn from you daily and love you dearly. @realdonaldtrump Фото опубликовано Ivanka Trump (@ivankatrump) Июн 14 2016 в 1:17 PDT

Провокационная запись тут же вызвала массу негативных откликов у сторонников республиканца. Йоффе прислушалась к мнению пользователей и удалила сомнительный пост. Кроме того, журналистка извинилась за свое высказывание, добавив, что ей следовало выражаться более деликатно.

Lightening the mood in advance of our speeches tonight. #RNC #RNCinCLE #2016Cle Фото опубликовано Ivanka Trump (@ivankatrump) Июл 21 2016 в 3:58 PDT

Однако, несмотря на раскаяние, авторитетное издание Politico, в котором работала девушка, поспешило ее уволить, сообщает Poynter. Как отметило руководство журнала, Йоффе нарушила принципы работы в СМИ и опубликовала свое личное мнение в соцсетях. Кроме того, позиция сотрудницы Politico грубо расходилась с мнением самого издания, которое активно поддерживало Трампа во время предвыборной гонки.

Отметим, что слухи о кровосмесительной связи между миллионером и его старшей дочерью появлялись и раньше. Вполне возможно, что повод для этих домыслов дал сам Трамп. Так, в одном из интервью политик заявил, что Иванка так хороша, что он стал бы с ней встречаться, не будь она его дочерью.

Happy Monday! Wishing everyone a great start to the week! #Latergram Фото опубликовано Ivanka Trump (@ivankatrump) Июл 25 2016 в 4:29 PDT

Кроме того, миллиардера неоднократно критиковали за явную политику кумовства. Так, вся большая семья Трампа принимала активное участие в его президентской кампании. А после победы республиканца на выборах появились слухи о том, что он активно ищет должности для своих родственников в Белом доме.