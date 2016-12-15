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Заявление о сексе Трампа с дочерью вызвало скандал
Скандал разразился после того, как американка с русскими корнями Юлия Йоффе заявила в Twitter об инцестуозной связи Трампа с дочерью. "Или Трамп трахает свою дочь, или игнорирует законы о борьбе с непотизмом (кумовством. – Прим. ред.). Что из этого хуже?" – написала девушка, комментируя новость о том, что личный кабинет Иванки Трамп в Белом доме будет находиться там, где раньше сидела первая леди.
Провокационная запись тут же вызвала массу негативных откликов у сторонников республиканца. Йоффе прислушалась к мнению пользователей и удалила сомнительный пост. Кроме того, журналистка извинилась за свое высказывание, добавив, что ей следовало выражаться более деликатно.
Однако, несмотря на раскаяние, авторитетное издание Politico, в котором работала девушка, поспешило ее уволить, сообщает Poynter. Как отметило руководство журнала, Йоффе нарушила принципы работы в СМИ и опубликовала свое личное мнение в соцсетях. Кроме того, позиция сотрудницы Politico грубо расходилась с мнением самого издания, которое активно поддерживало Трампа во время предвыборной гонки.
Отметим, что слухи о кровосмесительной связи между миллионером и его старшей дочерью появлялись и раньше. Вполне возможно, что повод для этих домыслов дал сам Трамп. Так, в одном из интервью политик заявил, что Иванка так хороша, что он стал бы с ней встречаться, не будь она его дочерью.
Кроме того, миллиардера неоднократно критиковали за явную политику кумовства. Так, вся большая семья Трампа принимала активное участие в его президентской кампании. А после победы республиканца на выборах появились слухи о том, что он активно ищет должности для своих родственников в Белом доме.
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