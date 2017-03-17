Родившим студенткам разрешат учиться бесплатно
Информация о разработке приказа Министерством образования и науки была опубликована на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает URA.RU. Документ предусматривает, что родившие студентки вузов и колледжей смогут перевестись на бесплатное обучение.
На данный момент подобные льготы предоставляются учащимся, сдавшим два семестра подряд на оценки "хорошо" и "отлично", а также сиротам и студентам, оставшимся без одного или обоих родителей в период обучения. Отметим, что в России существуют и другие методы государственной поддержки материнства.
С 2007 года в стране введена система выплат материнского капитала. Это денежное вознаграждение, которое получают родители в случае рождения или усыновления ребенка.
В начале марта текущего года глава Министерства труда Максим Топилин заявил, что программу маткапитала планируется продлить до 2023 года. По его словам, ведомство выносило этот вопрос на обсуждение в правительстве. "Есть несколько поручений. Сейчас это все прорабатывается", – сказал он.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев 6 марта подписал постановление о сокращении срока перечисления маткапитала. Теперь вместо месяца он займет до десяти дней.
Американские ученые открыли, что меньше всего болеют члены боливийского племени
Телеведущий не смог сдержать эмоций в эфире
В одном из павильонов "Дарынка" обнаружена точная копия одеяния первой леди США
В Следственном комитете России пересчитали доходы экс-депутата Госдумы