Родившим студенткам разрешат учиться бесплатно

В Минобрнауки России предложили расширить список тех студентов, которые имеют право перевестись с платного отделения на бесплатное. Согласно документу, льготы получат женщины, родившие ребенка в период обучения.

Информация о разработке приказа Министерством образования и науки была опубликована на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает URA.RU. Документ предусматривает, что родившие студентки вузов и колледжей смогут перевестись на бесплатное обучение.

На данный момент подобные льготы предоставляются учащимся, сдавшим два семестра подряд на оценки "хорошо" и "отлично", а также сиротам и студентам, оставшимся без одного или обоих родителей в период обучения. Отметим, что в России существуют и другие методы государственной поддержки материнства.

С 2007 года в стране введена система выплат материнского капитала. Это денежное вознаграждение, которое получают родители в случае рождения или усыновления ребенка.

В начале марта текущего года глава Министерства труда Максим Топилин заявил, что программу маткапитала планируется продлить до 2023 года. По его словам, ведомство выносило этот вопрос на обсуждение в правительстве. "Есть несколько поручений. Сейчас это все прорабатывается", – сказал он.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев 6 марта подписал постановление о сокращении срока перечисления маткапитала. Теперь вместо месяца он займет до десяти дней.