Водные процедуры бегемотика умилили Сеть

Чистоплотный бегемот, обитающий в зоопарке американского города Цинциннати, восхитил интернет-пользователей. В Сети появился видеоролик, в котором маленькая Фиона принимает утренний душ.

Опубликованная в Facebook запись набирает популярность: менее чем за сутки ее посмотрели около миллиона человек. Сообщается, что принятие душа – ежедневный ритуал Фионы.

Новости о жизни бегемотика регулярно появляются на странице зоопарка в соцсети. Напомним, что Фиона родилась недоношенной, но заботливые сотрудники питомника выходили ее.