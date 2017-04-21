Водные процедуры бегемотика умилили Сеть
Опубликованная в Facebook запись набирает популярность: менее чем за сутки ее посмотрели около миллиона человек. Сообщается, что принятие душа – ежедневный ритуал Фионы.
Новости о жизни бегемотика регулярно появляются на странице зоопарка в соцсети. Напомним, что Фиона родилась недоношенной, но заботливые сотрудники питомника выходили ее.
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