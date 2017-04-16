Путин поздравил православных с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил всех православных христиан и всех граждан страны, отмечающих Пасху. "Великий праздник Пасхи имеет особый нравственный смысл, несёт в себе негасимый свет веры, наполняет сердца людей радостью, любовью, стремлением к добру", – приводятся слова главы государства на официальном сайте Кремля. "С чувством глубокого удовлетворения хочу отметить созидательную, истинно подвижническую работу Русской православной церкви, представителей других христианских конфессий, направленную на решение важных социальных проблем, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений", – добавил российский лидер.