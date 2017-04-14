Права волонтеров закрепят законодательно

Правовой статус волонтеров нужно урегулировать на законодательном уровне. Эта недоработка приводит к тому, что некоторые медицинские организации в России избегают взаимодействия с ними, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай.

Аспект правового регулирования этого вопроса непрост, уверен Олег Салагай. "С одной стороны, отсутствие конкретного нормативного акта, который регулирует деятельность волонтеров, – это хорошо. С другой – это плохо, потому что дает очень большую широту для действий как медицинских организаций, так и волонтеров", – отметил чиновник от здравоохранения.



По его словам, потенциальная широта действий многими воспринимается как очень рискованная. "Некоторые медицинские организации стараются не связываться с волонтерами только потому, что нет их фиксированного правового статуса", – пояснил Салагай на Всероссийском форуме волонтеров-медиков.

Представитель Минздрава сообщил о подготовленном проекте соответствующего федерального закона: "Он находится в Госдуме, прошел первое чтение". Документ "легализует само волонтерство в медицинских организациях". Также он предполагает, что медорганизация заключает соглашение с НКО, к которой приписаны волонтеры, и в его рамках регулируются наиболее проблемные вопросы взаимодействия.

"Закон построен так, что на федеральном уровне мы не создаем искусственных препятствий, – подчеркнул чиновник. – Напротив, пытаемся наделить полномочиями конкретные социально ориентированные некоммерческие организации и медицинские организации, чтобы они могли вместе найти наиболее правильный формат".





Всероссийский форум волонтеров-медиков будет проходить в Москве с 14 по 16 апреля. Цели мероприятия – обмен опытом и налаживание тесных связей добровольцев, органов власти и НКО. Специальным гостем станет главный кардиохирург России Лео Бокерия.



Организаторами являются Медицинский университет имени Сеченова, "Роспатриотцентр" и общественное движение "Волонтеры-медики". Партнеры форума – Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений и Ассоциация волонтерских центров.