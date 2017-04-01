В России начался весенний призыв

В России 1 апреля официально начался весенний призыв. По предварительным данным, в армию будут призваны порядка 142 тысяч человек.
Призывная кампания завершится 15 июля. Главным изменением считается то, что теперь молодые люди из Крыма будут направляться в части по всей стране: ранее они служили только в пределах полуострова.
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