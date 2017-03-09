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Общество

34-летняя бабушка узнала о беременности дочери от чиновников

Фото: GLOBAL LOOK press
Жительница Москвы Юлия Акимова узнала о беременности своей 15-летней дочери от чиновников. Молодая бабушка предположила, что девочка попросту побоялась рассказать ей о своем "интересном" положении.
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Несовершеннолетняя дочь родила ребенка в 15 лет и оставила его на попечении бабушки. Причем о своей беременности девушка матери даже не сообщила.

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"Я узнала о беременности дочери от чиновников на 11–12-й неделе. Она, наверное, боялась сказать мне или не знала, что в положении", – цитирует ставшую в 34 года бабушкой Юлию Акимову Life.ru.

Женщина объяснила, что ее дочь некоторое время не ночевала дома. О пропаже несовершеннолетней мать заявила в полицию. Стражи порядка разыскали девушку и доставили в отделение. "Я на тот момент была на работе, меня не отпустили, и из-за этого ее в больницу поместили. Она была здорова", – вспоминает Юлия.

Она также рассказала, что соседка написала на них жалобу в прошлом году. "Жалоба поступила от соседки, что моя дочь с молодым человеком по ночам не дает покоя, что они там ссорятся, ругаются, приводят всяких друзей туда, варят наркотики", – делится женщина.

Заявление было принято участковым и передано в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН). Сейчас юная мать живет на два дома. То ночует у своего избранника, отца ребенка, то у матери.

Как писали Dni.ru, школа, где учится 15-летняя мама, потребовала лишить 34-летнюю бабушку родительских прав. Педагоги считают, что Юлия Акимова не может справиться со своей разгульной дочерью и не может воспитывать внука.

Напомним, юная мать ждет, когда ей исполнится 16 лет, чтобы оформить опеку на себя. Как рассказала школьница, они с отцом ребенка намерены всем доказать, что они встали на путь исправления и будут хорошими родителями. 

Так, раньше возлюбленный девочки угонял машины и занимался мелким воровством. Сейчас молодой человек взялся за ум и устроился работать курьером, а молодая мать планирует найти подработку летом.

Автор: Людмила Фоканова9 марта 2017, 17:34

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