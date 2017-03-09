В Москве 34-летнюю бабушку лишают родительских прав

Молодую бабушку из Москвы хотят лишить родительских прав из-за того, что ее 15-летняя дочь ведет разгульный образ жизни. По мнению педагогов, школьница, которая недавно родила, не может нормально учиться.

Юлия Акимова в свои 34 года уже стала бабушкой благодаря не по годам развитой 15-летней дочери. Однако после родов у девочки возникли серьезные проблемы с учебой.

Дело в том, что врачи-гинекологи перевели школьницу на домашнее обучение. Однако теперь педагоги не могут найти подростка, чтобы обеспечить ее всем необходимым для образования.

Сама же Юлия, судя по всему, не особо следит за школьной успеваемостью своего ребенка. По словам женщины, она слишком занята воспитанием внука и своей младшей дочери, которая родилась на полгода позже своего племянника.

На данный момент руководство школы, в которой учится несовершеннолетняя мать, активно пишет заявления в отдел по делам несовершеннолетних с просьбой лишить молодую бабушку родительских прав, передает Life.ru. Сама школьница утверждает, что планирует отобрать ребенка у матери и воспитывать его самостоятельно.

Девочка ждет, когда ей исполнится 16 лет, чтобы оформить опеку на себя. Как рассказала школьница, на данный момент и учителя, и соседи настроены против ее счастья с отцом малыша. Однако молодые люди намерены всем доказать, что они встали на путь исправления и будут хорошими родителями.

Так, раньше возлюбленный девочки угонял машины и занимался мелким воровством. Сейчас молодой человек взялся за ум и устроился работать курьером, а молодая мать планирует найти подработку летом.