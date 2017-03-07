Собака открыла дверь врачам и спасла жизнь хозяину
Хозяину ротвейлера, 32-летнему Гэри Грегори стало плохо. Мужчина вызвал скорую помощь, но потерял сознание до приезда врачей.
Когда медики прибыли, дверь им открыл... черный пес. Услышав стук в дверь, ротвейлер прыгнул на ручку и сумел открыть защелку.
"Нет сомнений, что Меган спасла мне жизнь", – цитирует мужчину Life.ru. Оказалось, что ему стало плохо из-за внезапно начавшегося внутреннего кровотечения.
Также стало известно, что в ожидании врачей Меган и две другие собаки, чтобы привести Гэри в чувство, облизывали ему лицо. В больнице мужчина провел двое суток. Сейчас его жизни ничто не угрожает.
Похожий случай произошел осенью 2014 года в Краснотурьинске. Кот разбудил хозяина во время пожара, и тот успел ликвидировать возгорание до приезда МЧС. В начале 2015 года бездомная кошка Машка спасла замерзающего на морозе младенца: она согревала малыша, привлекая внимание людей.
В 2015 году в России наградили котов-героев. За проявленный героизм пушистые спасатели получали домик или лежанку. Награждала питомцев Международная фелинологическая ассоциация FARUS.
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