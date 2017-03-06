Осужденная за репост воспитательница вышла на свободу

Воспитательница Евгения Чудновец, осужденная за репост ролика с издевательствами над ребенком, вышла на свободу. "Мне позвонили и сообщили, что Евгению вывезли с территории колонии в Нижний Тагил на адрес, с которого я ее могу забрать. Сейчас я туда еду", – сообщил гражданский муж Чудновец Андрей Мясников.

Приговор в отношении Евгении Чудновец был отменен 6 марта судом Курганской области. Дело решено прекратить за отсутствием состава преступления, передает "Газета.ру".

8 ноября прошлого года воспитательницу приговорили к 6 месяцам колонии за репост видео на своей странице "ВКонтакте". Женщину обвинили в распространении детской порнографии.