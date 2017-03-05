Украина заблокировала железную дорогу из России
О намерении саботировать торговлю России и Донбасса сообщили в "штабе блокады" в социальной сети Facebook. После этого на железнодорожных путях в городе Конотоп появились баррикады.
В результате было перекрыто движение поездов на участке Москва-Киев. Возведенный редут радикалы назвали в честь канцлера Германии Конрада Аденауэра. "Штаб планирует в течение месяца взять под эффективный украинский контроль все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля", – сообщили организаторы блокады.
В руководстве Московской железной дороге по Брянской области рассказали, что пока действия радикалов никак не повлияли на движение поездов. Из этого региона в Конотоп отправлялись только грузовые поезда, все они убыли на территорию Украины, передает ТАСС.
Напомним, украинские радикалы начали блокаду Донбасса в конце января. Предлогом для начала "осады" стала борьба с контрабандой.
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