ОНФ запускает новые масштабные проекты

Общероссийский народный фронт дает старт новым проектам, задачей которых является вовлечение граждан в благоустройство городской среды и формирование дорожной политики в регионах. Так, на базе ОНФ создан Центр мониторинга благоустройства городской среды. Он призван помочь местным жителям отслеживать состояние дворов и зон отдыха и облагораживать городскую среду.

По словам руководителя рабочей группы ОНФ Валерия Фадеева, в рамках реализации проекта планируется усовершенствовать процедуру общественных слушаний, помочь гражданам наладить взаимодействие с муниципалитетами по основным вопросам. "Это поможет более активно определять запросы людей и оперативно получать обратную связь, – уверен лон. – Сами запросы и пожелания горожан будут выявляться через анкетирование, мониторинги, встречи, обучающие мероприятия".



На первом этапе работы Центра эксперты Народного фронта проведут обучающие вебинары. Второй этап (продлится с апреля по октябрь) включает в себя мониторинги качества работ по благоустройству. На третьем этапе, который придется на ноябрь-декабрь, будут выявлены лучшие и худшие практики благоустройства. Также в планах Центра – проведение творческих конкурсов среди граждан на лучшие дизайн-проекты обустройства дворов и зон отдыха.

Активисты ОНФ будут участвовать в общественных обсуждениях программ благоустройства, а также обобщать лучшие практики формирования комфортной и удобной городской среды. Ожидается, что благодаря работе Центра в каждом регионе сформируется актив, в который войдут граждане и эксперты, заработает механизм учета мнений жителей при благоустройстве.

Дали старт двум очень важным проектам, направленным на участие граждан в формировании окружающей их инфраструктурыhttps://t.co/0FJjAxEo4p pic.twitter.com/SvMObrqgL8 — Народный фронт (@ornfront) 10 февраля 2017 г.

Второй масштабный проект – "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог". Его задача – привлечь граждан к формированию дорожной политики в регионах и улучшению качества дорог. Главное в ходе реализации – обеспечить ремонт дорог с учетом мнения граждан.

"При планировании дорожных работ местные власти, как правило, не учитывают мнение автомобилистов и пешеходов, – отметил сказал координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев. – В результате в планы ремонта попадают те дороги, которые считают нужным отремонтировать именно чиновники, а не граждане".

Участие в проекте сможет любой неравнодушный житель, который хочет повлиять на ситуацию с дорогами в своем городе. Заявить о проблемной дороге можно будет на специально созданном сайте. После обработки полученных сигналов будут составлены рейтинги дорог, требующих первоочередного ремонта. Кроме того, граждане смогу сообщать о фактах нарушений технологии проведения дорожного ремонта. Итогом дорожного проекта ОНФ станет формирование в конце года соответствующего рейтинга регионов.