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Общество

Греф забрал к себе Максимовскую

Марианна Максимовская. Фото: GLOBAL LOOK press\Anton Belitsky
Бывшая телеведущая Марианна Максимовская теперь будет работать в Сбербанке. Глава кредитной организации Герман Греф предложил ей должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций.
прочитано 2021 раз

"Переговоры с Максимовской в финальной стадии, и скоро состоится назначение. Все стороны согласны", – цитируют "Ведомости" источник, близкий к банку. По информации другого собеседника, бывшую телеведущую представят сотрудникам департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка уже вечером 29 марта. 

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Известно также, что у Максимовской давние и доверительные отношения с главой кредитной организации Германом Грефом. Ранее должность. на которую взяли журналистку, занимала Светлана Миронюк.

Новое назначение Максимовской она комментировать отказалась. Представитель компании "Новаком", в которой в последнее время работала журналистка, заявил, что она по-прежнему является их сотрудником и о новом назначении ему ничего неизвестно. 

Марианна Максимовская долгое время работала ведущей новостных программ на Первом канале, НТВ, ТВ-6 и ряде других. Последним местом ее работы на телевидении был телеканал РЕН-ТВ, где журналистка вела собственную передачу.

В конце 2014 года Максимовская ушла с телевидения. После этого она стала вице-президентом коммуникационной группы "Михайлов и партнеры", а с 2016 года – вице-президентом созданного на основе этой группы холдинга "Новаком".  

Автор: Светлана Сидорчук29 марта 2017, 13:41
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