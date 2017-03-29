Путин увеличил Российскую армию

На портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина об установлении штатной численности Вооруженных сил России в количестве 1,897 миллиона человек. Эта цифра примерно на 12 тысяч больше установленной предыдущим указом, передает ТАСС. С 1 июля 2017 года численность Российской армии возрастет до 1,903 миллиона человек.