Навальный снова подставил россиян
Впрочем, на этом, скорее всего, и строился расчет основателя ФБК (а по совместительству дважды осужденного за мошенничество "предпринимателя"). Разыграли стандартный сценарий, обкатанный и на Болотной в 2011-м, и, с большим успехом, в ближневосточных странах, и на Украине: "народ требует справедливости, а "душители свободы и демократии" топят мирные выступления в крови".
Самой массовой стала акция в Санкт-Петербурге. Население культурной столицы, и без того подогретое в последнее время историей с Исаакиевским собором, уже привычно вышло на Марсово поле. Сторонникам незарегистрированной Партии прогресса, которую возглавляет Навальный, в согласовании митинга отказали – и они решили присоединиться к акции в поддержку традиционных ценностей, которую проводило Национально-освободительное движение.
Полиция в итоге насчитала около трех тысяч участников шествия, организаторы, естественно, заявили о десятитысячной толпе. Через пару часов после начала в колонне, которая добралась до площади Восстания, осталось несколько сотен человек. Около 130 из них оказались в полицейских участках, составлены протоколы об административном правонарушении. Петербургские оппозиционные политики, кстати, от акции дистанцировались, а "яблочники" принципиально бойкотировали.
Итоги вчерашних несанкционированных "гуляний"https://t.co/NkYtrvcFUs— РуПол | Рыжевский (@RuPol555) 27 марта 2017 г.
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°#новости #митинг #Навальный #Россия #РуПол pic.twitter.com/BVD8kYrlUi
Не совпадают цифры и в отчетах о задержаниях участников несанкционированного митинга на Пушкинской площади в Москве. В соцсетях сначала кричали о "тысячах", потом остановились на 1030. Полиция сухо прокомментировала акцию: "При проведении несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы сотрудниками полиции и Росгвардии были задержаны около 500 человек", – заявили в правоохранительных органах. Как бы то ни было, на утро 27 марта в участках оставались чуть более сотни человек. Среди них – и Алексей Навальный, который, между прочим, обещал немедленную помощь всем, кто "попадет в руки полиции". Как обычно, обманул. Тем более, что для осужденного условно оппозиционера второе административное нарушение может стать критическим: условный срок грозит превратиться в реальный.
Акции в регионах особой популярностью не пользовались – за исключением Владивостока, где сторонникам Навального удалось собрать около полутора тысяч человек. В других же городах число участников колебалось от 300 до 500 – как, к примеру, в Перми, где власти предоставили желающим площадку для митинга.
Как пишет Life.ru, при всей внешней децентрализованности протестующие и локальные лидеры на местах довольно четко следовали указаниям из условно "руководящего центра". В его роли выступал Леонид Волков, вещавший из студии ФБК в "Премьер Плазе". Наглядным примером стал момент задержания самого Навального, когда Волков четко приказал в эфире сторонникам блокировать автозак и отбивать оппозиционного политика. Эксперт издания делает вывод, что акции протеста были своего рода "обкаткой, тренировкой и смотром сил и возможностей". Кроме того, проверялась реакция властей на демонстративное нарушение закона – ведь в большей части регионов митинги состоялись несмотря на запрет.
Ну и конечно, внимательно наблюдали за тем, как расходуются гранты, в Вашингтоне и Брюсселе. Москву опять пожурили. В ЕС и Госдепе США скорбно качают головами и вздыхают, указывая российской власти на нарушение базовых прав человека на выражение взглядов. И это притом что Москва, во-первых, их мнения и не спрашивала. А во-вторых – сама обычно не комментирует очередной "разгон мирной демонстрации" в западных странах, считая это их внутренним делом.
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