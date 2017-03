Меланья Трамп затмила мужа в конгрессе

Меланья не всегда сопровождает мужа на официальные мероприятия, однако каждое ее появление на публике становится настоящей модной сенсацией. Более того, шикарные наряды первой леди отвлекают внимание журналистов от главного персонажа новостей – Дональда Трампа.

На этот раз, сопровождая супруга в конгресс, Меланья выбрала блестящий черный костюм из весенней коллекции Michael Kors, передает Money Magazine. Как отмечает издание, пиджак первой леди стоит почти пять тысяч долларов, а юбка – 4,6 тысячи долларов.

Судя по всему, выбирая наряды исключительно американских дизайнеров, первая леди старается соответствовать лозунгу своего мужа "Америка прежде всего". Так, Меланья предпочитает изделия Michael Kors, Calvin Klein или Ralph Lauren.

This has nothing to do with politics, but I'm really digging this sparkly blazer on Melania Trump. pic.twitter.com/OnekrRV4mN