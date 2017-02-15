Дональд Трамп сделал свою жену несчастной
Как отметил Блох, первая леди Соединенных Штатов – это совсем не то, чего хотела для себя Меланья Трамп. "После выборов в президенты США Мелания очень несчастна. Она тоскует по прежней жизни и совсем не хочет переезжать в Белый дом. Даже сыну Бэррону трудно вытащить ее из квартиры, чтобы погулять", – заявил стилист американскому изданию US Weekly.
Ранее первая леди Соединенных Штатов вызвала ажиотаж среди пользователей социальных сетей своим внешним видом во время инаугурации своего мужа 20 января в Вашингтоне. Они обратили внимание, что на некоторых фотографиях и видеозаписях Меланья, несмотря на то, что пытается улыбаться и демонстрировать радость за своего мужа, на самом деле выглядит очень грустной и унылой.
На некоторых из них первая леди сидит с опущенными вниз глазами, будто бы демонстрируя свою печаль и полное отсутствие радости. На других она улыбается лишь тогда, когда на нее смотрит муж. Кроме того, некоторые из фотографий демонстрируют будто бы отчужденность между супругами.
Slightly higher quality gif of "the frown" #freemelania pic.twitter.com/h1ShuGGdZT— 19th Of Brumaire (@delmoi) 23 января 2017 г.
�� somebody save her... #FreeMelania pic.twitter.com/46H0J6ztT0— SUTTON (@SuttonOfficial) 23 января 2017 г.
Кроме насмешек пользователей соцсетей, Меланья Трамп подверглась откровенной травле в ряде западных СМИ. Так, британская газета Daily Mail опубликовала материал, в котором сообщалось, что в 90-е годы она оказывала интимные услуги. Первая леди Америки подала в суд на издание и журналиста, после чего статью удалили, а причастные к ней сотрудники принесли извинения.
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