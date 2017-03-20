Рвущиеся в ЕС киевляне утопают в наркотиках

Юлия Самойлова едет на Евровидение Гонщицу Багдасарян убрали с дороги Особое мнение Здоровье Дом-2

Самое читаемое

Макаревич грязно выругался из-за Самойловой
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
Неожиданные заявления Владимира Путина
партнеры
Среда 22 марта
Лента новостей
11:56
Инвалиды оскорбили Юлию Самойлову
11:49
Невеста Преснякова рассказала о родах за границей
11:41
При строительстве Крымского моста нашли голову античного божества
11:30
Модой займутся роботы
11:14
США ввели войска на Украину
11:08
Лучшие экранизации "Шерлока Холмса"
10:43
Тело женщины три дня пролежало в коммуналке на юге Москвы
10:23
После пожара в Подмосковье нашли троих убитых
10:18
Многодетная мать создала наркокартель на Украине
09:29
Эксперт: Джигурда только косит под дурака
09:26
Самые богатые американцы попросили повысить им налоги
09:24
Москвич в пьяной ссоре зарезал пенсионера
09:07
Ученые назвали дату столкновения Земли с Марсом
09:02
В Москве на территории школы нашли скелет человека
08:43
Россия ударила Эрдогана по помидорам
08:42
Странный наряд оголил дочь Юдашкина
08:38
Мария Максакова ждет четвертого ребенка
08:34
Чиновникам пообещали вторую премию
08:03
Оскароносная трагедия сантехника
08:01
Два человека пострадали при стрельбе в московской гостинице
22:06
Названа дата свержения Порошенко
21:56
У Юлии Самойловой появится покровитель
21:43
Ольга Бузова вышла на сцену в нижнем белье
21:36
Спасением от ожирения признали открытое окно
21:20
Москвичам станет доступен "Код революции"
21:14
Глава МВД Франции лишился должности после скандала
21:01
Жена оценила шокирующие признания Епифанцева
20:58
Медведев назначил нового главу Росмолодежи
20:44
Судьба Самойловой оказалась в руках Порошенко
20:30
Слава и унижения Лидии Руслановой
20:18
Почему беспредельщице Багдасарян все нипочем
20:13
Капитан Савченко взяла курс на женственность
19:58
На северо-востоке Москвы рыбаки застряли на льдине
19:47
В Петербурге перекрыли станцию метро из-за коробки
19:37
Обнародованы подробности смерти Гитлера
19:21
Адвокат семьи Магнитского выпал из окна из-за джакузи
18:59
5 чудес Карелии, которые можно увидеть только весной
18:56
Ляшко: Украиной управляет "вахтер из посольства" США
18:52
В Москве наградят почетной премией успешных женщин
18:51
Фадеев запретил Наргиз Закировой выступать в Кремле
18:49
В Москве в колодце обнаружили труп
18:31
В США создали автомобиль для российских пробок
18:22
Получить от жизни все поможет самогипноз
18:09
Зачем Константин Эрнст ворошит прошлое
18:07
Джигурда попал в новый скандал после развода
18:06
Mercedes Кобзона поймали на нарушении в Москве (видео)
17:57
Павел Дуров предстал в образе шахида
17:57
Киев закатил Минску истерику из-за карты без Крыма
17:28
Напористая лама довела ребенка до истерики (видео)
17:24
Сенсационная версия крушения Ту-154 в Сочи
17:07
Девушка настояла на браке с помощью 900 такси
17:04
Министр Скворцова плачет после заседаний
17:01
Правильная жизнь новой возлюбленной Тарасова
16:58
Лазарева с болью вспоминает о сестре
16:53
Нейплс: другая сторона Флориды
16:20
Лукашенко устал ползать на коленях перед Россией
16:20
Модные аксессуары сезона весна/лето-2017
16:18
Друзья Семенова повторили вечер изнасилования Шурыгиной
16:11
Сбербанк введет плату за снятие наличных
16:08
Как снимали "Основной инстинкт"
16:00
Медведев повысил пенсии россиян
15:53
Солистка "Блестящих" скоро станет мамой
15:51
У нападающего "Локомотива" угнали иномарку за 9 млн
15:51
Ректор Института русского языка будет отстаивать интересы москвичей
15:41
У Багдасарян пошла кровь изо рта на глазах у врача
15:41
Эксперты оценили перезагрузку Общественной палаты
15:35
Школьники России по-честному оценят отечественных звезд
15:22
На северо-западе Москвы мужчину избили гантелью
15:20
Родившая Пелагея восхитила точеной фигурой
15:09
Пригожин в ярости от поступка бывшего мужа Валерии
15:02
Савченко с евреями оскандалилась в прямом эфире
14:59
Россиянки мечтают о сексе по утрам
14:34
Путин пообещал россиянам долгую жизнь
14:31
Тарасов возмутил своей тошнотворной выходкой
14:29
В столице объявлен желтый уровень опасности
14:24
Россияне узнают самых привлекательных работодателей
14:12
За шесть лет в Москве отреставрировано 773 памятника культуры
14:04
Москва вошла в рейтинг самых дорогих городов
13:58
Опасную Багдасарян навсегда убрали с дороги
13:57
Настасья Самбурская пристыдила россиян
13:55
Россия в течение 45 дней заплатит последний долг СССР
13:40
Обнаглевший Порошенко пошел в атаку на Трампа
13:37
Иеромонах Фотий спел в Кремле в Великий пост
13:27
Жена потеряла актера Андрея Гайдуляна
13:22
Как будет выглядеть iPhone 8
13:13
Рынска назвала ребенка цыган "дебиловатым куском говядины"
13:13
Солнцев о новой ведущей "Дома-2": А почему не Копенкина?
13:13
В Подмосковье завершились съемки полнометражного фильма "Герасим"
12:35
В Хакасии подросток делал селфи на ЛЭП и погиб от удара током
12:30
Александр Панайотов: На "Евровидение" поеду я
12:25
Женщина зарубила мужа топором после замечания о супе без мяса
12:24
Россиянам советуют закупаться валютой
12:08
В Москве дворник бросил химикаты в лицо 10-летнему ребенку
12:00
Моника Беллуччи станет хозяйкой Каннского фестиваля
11:56
Вашингтон отвернулся от Европы ради Москвы
11:51
Елена Подкаминская скрывает вторую беременность
11:50
Пособника теракта на "Норд-Осте" приговорили к 19 годам
11:37
Насильник сменил пол и попал в женскую тюрьму
11:33
5 любимых мест отдыха великих поэтов
11:30
В Сети опубликован последний разговор пилотов Ту-154
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Познер выругался из-за инвалидов
Пригожин в ярости от поступка бывшего мужа Валерии
Катя Семенова о болезни Кузьмина
Сенсационная версия крушения Ту-154 в Сочи
Бузова пыталась прорваться на день рождения Тарасова
Россияне молятся о здоровье больного Кузьмина
Общество

Рвущиеся в ЕС киевляне утопают в наркотиках

Фото: Dni.Ru
Украинские журналисты отметили, что Киев буквально погряз в наркотических веществах. При этом городские власти не спешат разбираться с этой проблемой.
прочитано 4047 раз

В подземном переходе неподалеку от мэрии висит объявление о продаже марихуаны, сообщают украинские "Вести". Издание отмечает, что реклама провисела в центре города целую неделю, однако за это время ее так никто и не снял.

ПО ТЕМЕ

В Москве кандидата наук задержали за выращивание конопли

В Италии хотят легализовать марихуану

Российскую поэтессу поймали на торговле наркотиками

Киевские чиновники утверждают, что не знают о распространенности в городе подобных объявлений. Глава районной администрации Олег Гаряга объяснил бездействие властей тем, что переходы с рекламой находятся в аренде или в частной собственности.

"Я надписей не видел. В любом случае за этим всем должен следить балансодержатель, а не мы. Конкретно этот переход, насколько мне известно, сдан в аренду. Но мы разберемся", – заявил он.

В правоохранительных органах объяснили, что подобные объявления не главный способ привлечения "клиентов". Основным торговым каналом наркотических веществ на Украине остается интернет. При этом стражи порядка не могут вычислить местоположение дилеров, так как для этого нужны специально обученные программисты, на оплату услуг которых у ведомства недостаточно средств.

Правоохранители отметили, что практически в каждой многоэтажке Киева есть хотя бы одна нарколаборатория. Сотрудники полиции вычисляют их по количеству затраченной электроэнергии.

"Лаборатории требуют очень много света. Обычно там ставится несколько ламп совокупной мощностью полтора-два киловатта-час, которые работают практически круглосуточно", – рассказал сотрудник ведомства.

Напомним, в Санкт-Петербурге стражи порядка задержали членов международной преступной группы, которые попытались ввезти в страну 266 килограммов психотропного вещества. Оперативники обнаружили наполненный наркотиками грузовик. Сотрудники правоохранительных органов подозревают в контрабанде жителей России, Белоруссии, Литвы и Эстонии.

Автор: Константин Улюкаев20 марта 2017, 10:53

комментарии

Политика

Названа дата свержения Порошенко
Киев закатил Минску истерику из-за карты без Крыма
Савченко с евреями оскандалилась в прямом эфире
Ляшко: Украиной управляет "вахтер из посольства" США

Шоу-бизнес

Инвалиды оскорбили Юлию Самойлову
Невеста Преснякова рассказала о родах за границей
Максакова – сбежавшей дочке: Какая же ты дура
Эксперт: Джигурда только косит под дурака

Проишествия

Боец ММА признан виновным в избиении порнозвезды
С внуком Трампа произошло несчастье
Грузчик-ловкач воровал телефоны в Шереметьево
Автохамы избили и расстреляли пешехода на севере Москвы

Lifestyle

Лучшие экранизации "Шерлока Холмса"
Оскароносная трагедия сантехника
Слава и унижения Лидии Руслановой
Зачем Константин Эрнст ворошит прошлое
Lifestyle

Оскароносная трагедия сантехника

В российский прокат выходит "Манчестер у моря" – лента, принесшая в этом году главную кинонаграду Кейси Аффлеку
Шоу-бизнес

Солнцев о новой ведущей "Дома-2": А почему не Копенкина?

Шоумен возмущен выбором продюсеров телепроекта
Общество

Обнародованы подробности смерти Гитлера

О них рассказал бывший телохранитель фюрера
Шоу-бизнес

Невеста Преснякова рассказала о родах за границей

Влюбленные хотят двух детей

Гороскоп

У Юлии Самойловой появится покровитель
Астрологический прогноз с 20 по 26 марта 2017 года
Горбачевым и его женой руководили извне
У Шурыгиной будет двое детей

Фоторепортажи

Правильная жизнь новой возлюбленной Тарасова
Замужняя Пелагея появилась вместе с Дмитрием Нагиевым
Филипп Киркоров подарил Кате Гусевой песню
Лолита задрала юбку на подиуме

Спорт

Моуринью опозорился с подарком Бердыеву
У боксера случился сердечный приступ после боя (видео)
Белка-диверсантка напала на лыжницу в Норвегии (видео)
Акинфеев и Жирков попали в скандальный список Макларена

Регионы

5 чудес Карелии, которые можно увидеть только весной
Женщина зарубила мужа топором после замечания о супе без мяса
Турнир по борьбе обернулся массовой дракой (видео)
Жители Архангельска в шоке от выложенной паркетом дороги
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru