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Общество

Офицер лишился работы из-за гей-фото

Фото: Scott Barbour/Gettyimages.ru
Скандальный инцидент произошел в рядах Королевской армии Великобритании. Один из офицеров был отстранен от службы после публикации провокационного снимка на сайте знакомств для геев.
прочитано 1641 раз

Как выяснилось, майор Королевской армии Алекс Хамильтон опубликовал в Сети фотографию, на которой он стоит в военной форме, но без штанов. Вероятно, эротичный снимок был сделан для того, чтобы познакомиться с любителями однополой связи. 

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Однако скандальное фото заметил подчиненный Хамильтона, который сначала попытался этим его шантажировать, требуя продвижения по службе, передает The Sun. Однако офицер не стал идти на поводу у военного и рассказал о своем пикантном досуге начальству. 

Руководство решило, что подобные снимки наносят урон репутации армии и временно отстранило Хамильтона от службы. Как пояснил источник, знакомый с ситуацией, если бы майор сделал гей-фото в гражданской одежде, к нему никаких претензий бы не возникло.  

"Однако он проигнорировал все правила и позировал в военной форме на фоне казарм. Представьте, если бы этим воспользовался какой-то иностранный шпион", – пояснил он.

Как отмечает издание, уличенный в гомосексуальных наклонностях Хамильтон совсем недавно женился на девушке. Мужчина с гордостью опубликовал свадебное фото у себя на странице в Facebook. При этом неизвестно, знает ли его избранница о специфических предпочтениях мужа. 

Автор: Рудольф Великолепный20 марта 2017, 10:08

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