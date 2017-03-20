Скоро на Земле вымрет вся рыба

Эксперты из Всемирного фонда дикой природы (WWF) считают, что мировые запасы рыбы иссякнут уже к 2050 году. Это будет связано не только с переловом, но и с увеличением численности населения планеты.

Согласно данным специалистов, 90% мест для рыбной ловли уже освоено, передает "Российская Газета". Около 60% промыслов активно используются, в то время как другие 30% уже практически истощены.

Эксперты пояснили, что на грани перелова стоит и такой важный для человеческого организма источник питания, как белая рыба. Более того, тунец, треска, палтус и меч-рыба также уже не смогут вернуться к первоначальной популяции.

В WWF пояснили, что для спасения рыбы в мировом океане необходимо сохранить их естественные места обитания, в частности – нерестовые водоемы. Дополнительно они отметили, что рыбаки не должны допускать браконьерства.

По словам представителей организации, исторически важной хронологической точкой станет 2050 год. К этому времени население Земли увеличится до девяти миллионов человек, которые столкнутся с нехваткой продовольствия. Эксперты советуют уже сейчас задуматься над новыми способами производства еды и пищевыми предпочтениями.

Напомним, недавно в столичном отделении "Почты России" с помощью рентгена обнаружили в посылках полтонны красной и черной икры. Деликатес был расфасован в 20 пластиковых контейнеров, при этом между слоями красной икры находилась запрещенная черная.