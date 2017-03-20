Скоро на Земле вымрет вся рыба
Согласно данным специалистов, 90% мест для рыбной ловли уже освоено, передает "Российская Газета". Около 60% промыслов активно используются, в то время как другие 30% уже практически истощены.
Эксперты пояснили, что на грани перелова стоит и такой важный для человеческого организма источник питания, как белая рыба. Более того, тунец, треска, палтус и меч-рыба также уже не смогут вернуться к первоначальной популяции.
В WWF пояснили, что для спасения рыбы в мировом океане необходимо сохранить их естественные места обитания, в частности – нерестовые водоемы. Дополнительно они отметили, что рыбаки не должны допускать браконьерства.
#ДНР #Ясиноватая Трубный ставок траванули,рыба сдохла. Уже 10+отравлений. 2-3"тяжелых" в облинфекции #Донецк. Не ешьте"свежую" рыбу неделю❗️ pic.twitter.com/mMWrRNSuVb— Александр Чернов (@Utilizator_) 19 марта 2017 г.
По словам представителей организации, исторически важной хронологической точкой станет 2050 год. К этому времени население Земли увеличится до девяти миллионов человек, которые столкнутся с нехваткой продовольствия. Эксперты советуют уже сейчас задуматься над новыми способами производства еды и пищевыми предпочтениями.
Напомним, недавно в столичном отделении "Почты России" с помощью рентгена обнаружили в посылках полтонны красной и черной икры. Деликатес был расфасован в 20 пластиковых контейнеров, при этом между слоями красной икры находилась запрещенная черная.
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