Чем "подкормить" зубы

Существует обывательское мнение, что зубы, так же как волосы и ногти, можно "подкармливать" чудодейственными препаратами и средствами. И "удобренные" нужным образом волосы станут густыми и шелковистыми, ногти твердыми, а зубы – белыми и крепкими, как гранит.

Это не так. Оставлю рассуждения о волосах и ногтях коллегам из других отраслей медицины, расскажу о "питании" для зубов.



Строение зуба – очень сложно и изящно. Природа позаботилась о том, чтобы человек, не имея клыков и когтей, как у хищников, все же имел достаточно надежный инструмент для пережевывания пищи. Зубы покрыты эмалью, которая является мертвой тканью, поэтому питать ее чем-то извне бессмысленно. Она насыщается только за счет диффузий, то есть – взаимопроникновения молекул.

Главный источник питания для зубов – слюна. Из нее в эмаль проникают молекулы кальция, калия и других микроэлементов. Но наша задача не "набивать" рот кальцием, а сделать так, чтобы слюны было в достатке. Что для этого нужно? Всего лишь больше пить: определить для себя оптимальный питьевой режим и придерживаться его.

Кстати, полезные свойства жевательной резинки как раз в этом и заключаются – она стимулирует процессы слюновыделения. Конечно же, чтобы в слюне была максимальная концентрация микроэлементов, их нужно туда как-то доставить. Как? Ввести в рацион продукты, содержащие кальций, калий, фосфор – это творог, другие молочные продукты, мясо, рыба, орехи.

Я не сторонник огульного назначения поливитаминов, в которых все эти микроэлементы, конечно же, содержатся. Их должны пить люди, которые серьезно занимаются спортом, испытывают большие физические нагрузки. Всем остальным к поливитаминам правильнее было бы относиться настороженно. Потому что любой яд в малых дозах – лекарство. А любое лекарство в больших дозах – яд. Есть синдром гиповитаминоза, когда витаминов в организме объективно не хватает. А есть куда более серьезное состояние гипервитаминоза, когда какой-то витамин содержится в избытке. Поэтому принимать витамины нужно лишь четко понимая – чего с их помощью мы хотим добиться.

Если речь о поддержании здоровья зубов, то достаточно пересмотреть рацион и пить в достаточных количествах воду. Отдельный разговор о вегетарианцах и особенно – веганах, у которых очень много ограничений в еде. В стоматологии к ним особенное отношение, как и к натуропатам. Например, именно для них имеются специальные средства для профессиональной гигиены – это соли Мертвого моря, натуральная аминокислота на основе глицина… Но опытный врач-стоматолог, конечно же, "угадает" вегана со стажем, так как у них более тонкая и хрупкая зубная эмаль, которая требует более тщательного ухода.

Как правило, эти люди, что называется, "заморочены" на своем здоровье – в хорошем смысле слова, поэтому походы к стоматологу для них носят регулярный характер и проблем с зубами у них не больше, чем у "мясоедов". В любом случае люди, которые по тем или иным причинам имеют ограничения в питании, должны помнить – когда из эмали уходит кальций, его место могут занять совсем не дружественные нам "ребята" – бактерии, например.



Мне часто приходится отвечать на вопрос: "А какой продукт лучше совсем не есть, чтобы не навредить зубам?" Отвечаю: "Есть можно все". При условии, что вы комплексно ухаживаете за зубами – и дома, и с помощью врача-гигиениста. Кариес "зарождается" на зубах, покрытых кислой пленкой. Кстати, углеводистая пища "грешит" тем, что ускоряет процесс ее образования. А если пленку своевременно счищать, серьезных проблем во рту не возникнет. Ведь эмаль – самая твердая ткань нашего организма!

К слову, при отбеливании используют перекись водорода, которая в течение десяти минут воздействует на поверхностный слой зубов. Но даже эта достаточно активная процедура не может разрушить ни одной молекулы эмали! А уж перекись водорода очень сильный агент для биологических тканей, куда сильнее, чем большинство продуктов и напитков. Поэтому, если убирать кислую среду с зубов, регулярно ходить на профессиональную гигиену, тщательно ухаживать за зубами и полостью рта дома, то никакие продукты не принесут вреда. Я, например, очень люблю шоколад. А еще – яблоки. Они, кстати, прекрасно снимают налет с зубов.

В Англии даже есть пословица: An apple a day keeps the doctor away. Что переводится как "Съедая одно яблоко в день, вы оставите вашего доктора без работы". Я думаю, что речь здесь, в первую очередь, о стоматологах.