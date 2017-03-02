На создателя "групп смерти" завели новое дело

Правоохранительные органы Астраханской области возбудили новое уголовное дело против создателя "групп смерти" Филиппа Лиса. Предположительно, злоумышленник пытался довести до самоубийства 16-летнюю девушку.

"Преступление не было доведено до конца, так как оно было предотвращено сотрудниками УФСБ России по области", – рассказал в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России. В дальнейшем расследование будет объединено с прошлым делом Лиса, в котором разбираются правохранители Санкт-Петербурга.

