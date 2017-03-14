Женские стереотипы в отношении мужчин разрушают любовь

Утверждение "Все мужчины одинаковы" привело к краху многие супружеские пары. Между тем психологи полагают, что оно в корне не верно, и женщине следует помнить, что ее партнер – живой человек, способный к проявлению самых разных чувств.

По мнению ученых, главным шаблоном, которого придерживается прекрасная половина человечества, является утверждение, что мужчины не способны на искренние проявления чувств. Кроме того, женщины жалуются на недостаток общения и нехватку романтических признаний со стороны мужчин.



Однако с точки зрения представителей сильного пола все выглядит иначе. По мнению мужчин, многословные речи уместны лишь тогда, когда в жизни происходит действительно что-то важное. А при благополучном развитии любовных отношений лучше просто наслаждаться этим фактом, избегая лишних слов.

При этом психологи убеждены: все это вовсе не означает, что мужчины не умеют любить, передает Vista News. Специалисты полагают, что мужчины, вопреки мнению многих женщин, не боятся душевной привязанности. В действительности они лишь стремятся избежать давления и чрезмерных обязательств.

Ранее ученые развенчали миф о том, что люди никогда не должны чувствовать себя менее счастливыми. Как писали Dni.Ru, одержимость счастьем имеет темные и опасные стороны. По мнению Свенда Бринкманна, психолога Ольбургского университета в Дании, пытаясь все время быть счастливым, справиться с выпавшими трудностями будет невозможно, полагает специалист. Таким образом он предостерегает компании, которые настаивают на постоянной жизнерадостности и показном оптимизме своих сотрудников.