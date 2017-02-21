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Общество

Что нужно знать о брачных договорах

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people
Юридическое понятие "брачный договор" появилось в России в середине 1990-х – тогда соответствующую главу вписали в Гражданский кодекс. В Советском Союзе из-за отсутствия частной собственности и делить было особенно не чего, нажитое во время брака личное имущество в случае развода отходило каждому в равных долях.
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Однако после распада СССР, с появлением в стране рыночной экономики регулировать имущественные отношения супругов стало просто необходимо. Нельзя сказать, что такой документ пользуется в нашей стране бешеной популярностью, как например, в США – там его заключают около 70 процентов пар.

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Однако постепенно и в России все больше супругов стремятся расставить все точки над "i" в вопросах собственности, иногда еще до самой процедуры бракосочетания.

Зачем нужен

Статья 34 Семейного кодекса предусматривает, что нажитое в браке имущество – совместная собственность. Поэтому при разделе доли супругов признаются равными. Но это условие можно изменить, заключив брачный контракт. Что же регулирует это соглашение между мужем и женой и нужно ли оно вообще?

Брачный договор (или контракт) может заключаться людьми, собирающимися вступить в брак или уже связанными брачными узами. Документ определяет имущественные отношения на время брака и на случай развода – проще говоря, кому какая собственность принадлежит и достанется в случае расторжения брака. Содержание брачного контракта целиком зависит от супругов, поскольку он составляется по взаимному согласию и в интересах обеих сторон.

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people

Брачный контракт позволяет установить различные режимы владения имуществом. Один их них – совместная собственность. В этом случае супруги владеют совместно чем-либо (к примеру квартирой, дачей) без определения долей. Может быть установлена долевая собственность, то есть доля каждого супруга будет прописана для каждого объекта собственности. Например, жене будет принадлежать две третьих в квартире, мужу – треть, а дача – в равных долях. В договоре можно также отметить раздельную собственность, то есть принадлежащую каждому из супругов: машину отписать жене, а гараж – мужу.

Однако прописать в брачном контракте можно далеко не все. К примеру, вопреки распространенным шуткам, в договоре не может идти речь об исполнении "супружеского долга". Личные отношения между супругами и с детьми не регулируются брачным договором. Поэтому предъявить претензии после развода о том, что жена на готовила и не убиралась в квартире, а муж не возил на курорты – не выйдет.

Помимо этого брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, а также их право на обращение в суд. Документ не может регулировать права и обязанности супругов в отношении детей. Но в нем можно прописать имущественные права детей, также как и самих супругов. В договоре не может быть пунктов, ограничивающих право нетрудоспособного супруга на получение содержания.

Он в целом не должен противоречить положениям семейного законодательства, то есть не может явно ущемлять права одного из супругов. Если например, муж при разводе получает дом, дачу, гараж, автомобиль, мотоцикл, пятикомнатную квартиру в центре, а жена только "однушку" в пригороде – такой договор может быть оспорен в суде. Кроме того, нельзя с помощью брачного контракта переписать имущество одного из супругов на другого, например, квартиру мужа передать жене. Для этого придется заключить другой документ – договор дарения.

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people

Как заключить

Для того, чтобы заключить брачный договор, вероятнее всего придется обратиться к квалифицированному адвокату либо нотариусу. Заверить его нотариально придется в любом случае.

Нотариусу нужно будет предоставить все правоустанавливающие документы на включенные в брачный договор объекты собственности: свидетельство о праве владения, договор купли-продажи, договор дарения и прочие. За удостоверение брачного договора придется заплатить государственную пошлину.

Условия брачного договора будут зависеть от конкретных обстоятельств, имущества, стадии отношений (уже состоят в браке или нет) и других обстоятельств. Последние могут быть отнюдь не связаны непосредственно с отношениями в семье (когда дело идет к разводу). Иногда обезопасить имущество от взыскания или конфискации, передав его супругу, пытаются люди, у которых возникли проблемы с кредиторами или с законом. Если никаких экстремальных обстоятельств нет, то как правило его подписывают, чтобы установить долевое владение собственностью или индивидуальное владение для каждого из супругов. Поскольку режим совместной собственности и так установлен "по умолчанию" Семейным кодексом.

Если документ заключается до свадьбы, то в нем может быть прописан порядок приобретения имущества – в совместную собственность или долевую. В случае наличия у будущих супругов недвижимости, она может быть оформлена в раздельную собственность, то есть даже в случае развода за женой сохранится, к примеру, квартира в Бутово, а за мужем – дом на Рублевке. Движимое имущество по закону в любом случае делится пополам. Для него можно определить режим совместного владения, но позволить осуществлять с ним сделки тому из супругов, кем оно было куплено.

Фото: GLOBAL LOOK press/picture alliance

Можно ли изменить

Изменить условия либо разорвать брачный договор можно в любой момент до расторжения брака ЗАГСом или судом. С момента расторжения брака действие договора прекращается. Мужчина и женщина, живущие гражданским браком, не смогут заключить брачный контракт. Этому препятствует 21 статья Семейного кодекса. В ней написано, что браком считается союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органах государственной регистрации актов гражданского состояния.

Кроме того, согласно российскому законодательству проживание одной семьей женщины и мужчины без заключения брака не является основанием для появления у них прав и обязанностей супругов. То есть, гражданский брак не может подкрепляться брачным контрактом, и для защиты своих имущественных прав придется искать другие типы договоров – дарения, купли-продажи, либо выписывать доверенность (например, на автомобиль).

Не следует также забывать, что брачный контракт может быть признан недействительным по тем же основаниям, что и любая другая гражданско-правовая сделки – из-за противоречия действующим нормам права.

Автор: Кирилл Шишов21 февраля 2017, 21:59

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