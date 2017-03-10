Захарова рассказала самую популярную шутку МИДа

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала шутку, в последнее время популярную в ведомстве. Она связана с начавшимся в здании МИДа ремонтом.

Мария Захарова в эфире "Нашего Радио" отвечала на вопросы слушателей как о работе, так и о личной жизни. При этом автору самого интересного ведущие пообещали фрагмент демонтированного шпиля здания МИДа на Смоленской площади.

Официальный представитель ведомства рассказала, что в связи с ремонтом в министерстве стала популярна новая шутка. "Многим нужна крыша, чтобы пилить, и только в МИДе крышу пилят", – поделилась она.

Отметим, что элемент шпиля в эфире шоу нашел своего обладателя. Самым интересным был признан вопрос "Всем ли сотрудникам МИДа приходится болеть за любимую команду министра иностранных дел России Сергея Лаврова?". Глава ведомства известен любовью к столичному футбольному клубу "Спартак".

В рамках плановой реконструкции у здания МИД РФ демонтировали шпиль pic.twitter.com/ZMAVhZIlWh — Илья Сергеев (@Ilya129) 17 ноября 2016 г.

Ранее руководитель дирекции по реконструкции комплекса зданий МИД России Олег Саевский рассказал, что новая "верхушка" будет возведена уже в апреле. Он отметил, что "шпиль будет сделан в первозданном виде", передает РИА Новости.

Согласно легенде, первоначально на здании МИДа не должно было быть никакой "иглы", ее якобы поставили по личному указу вождя СССР Иосифа Сталина. Позднее выяснилось, что материалы, использованные в собранном на скорую руку шпиле, нельзя применять при возведении подобных объектов.