Захарова рассказала самую популярную шутку МИДа
Мария Захарова в эфире "Нашего Радио" отвечала на вопросы слушателей как о работе, так и о личной жизни. При этом автору самого интересного ведущие пообещали фрагмент демонтированного шпиля здания МИДа на Смоленской площади.
Официальный представитель ведомства рассказала, что в связи с ремонтом в министерстве стала популярна новая шутка. "Многим нужна крыша, чтобы пилить, и только в МИДе крышу пилят", – поделилась она.
Отметим, что элемент шпиля в эфире шоу нашел своего обладателя. Самым интересным был признан вопрос "Всем ли сотрудникам МИДа приходится болеть за любимую команду министра иностранных дел России Сергея Лаврова?". Глава ведомства известен любовью к столичному футбольному клубу "Спартак".
В рамках плановой реконструкции у здания МИД РФ демонтировали шпиль pic.twitter.com/ZMAVhZIlWh— Илья Сергеев (@Ilya129) 17 ноября 2016 г.
Ранее руководитель дирекции по реконструкции комплекса зданий МИД России Олег Саевский рассказал, что новая "верхушка" будет возведена уже в апреле. Он отметил, что "шпиль будет сделан в первозданном виде", передает РИА Новости.
Сергей Лавров за Спартак pic.twitter.com/7rVhqyZk5O— zabar1986 (@zabar1986) 23 сентября 2016 г.
Согласно легенде, первоначально на здании МИДа не должно было быть никакой "иглы", ее якобы поставили по личному указу вождя СССР Иосифа Сталина. Позднее выяснилось, что материалы, использованные в собранном на скорую руку шпиле, нельзя применять при возведении подобных объектов.
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